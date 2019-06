Dăncilă îi contrazice pe Şerban Nicolae: Nu m-a anunţat că vrea să stea de vorbă cu mine

Viorica Dăncilă îl contrazice pe senatorul Şerban Nicolae în legătură cu aşa-zia ei absenţă de la şedinţa grupului senatorilor PSD, unde ar fi trebuit să dea explicaţii privind susţinerea lui Mugur Isărescu pentru un nou mandat la conducerea BNR. Nicolae a afirmat că Viorica Dăncilă nu a venit la întâlnire, deşi a vorbit cu ea.

”Vreau să fac o precizare. Îmi respect foarte mult colegii, colegele, deputații și senatorii din Parlament, întotdeauna am susținut că trebuie ca Parlamentul să fie o instituție respectată. Nu mi-aș fi permis niciodată ca să sfidez pe cineva din Parlament, dar nu am fost miercuri (la şedinţa grupului parlamentar PSD, convocată de Şerban Nicolae - N.R.) pentru că nu am discutat despre asta. Nu am fost prezentă la Parlament, luni seara am discutat despre o întâlnire cu senatorii, dar nimeni nu m-a anunțat că miercuri, la ora 13.00, vor o întâlnire cu premierul. Eu consider că a fost o mică inadvertență și nu vreau să acuz pe nimeni de acest lucru.”, a explicat Dăncilă.

Clarificările au venit la conferinţa de presă susţinută de Viorica Dăncilă după şedinţa CEx PSD. Premierul a refuzat, totuşi, să răspundă întrebării dacă îl susține sau nu pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat la BNR.

Anunţul, făcut de Călin Popescu Tăriceanu, în numele ALDE, a stârnit nemulţumire şi nedumerire în rândul senatorilor PSD, în frunte cu şeful grupului, Şerban Nicolae. El a afirmat că Viorica Dăncilă era așteptată la ședința de miercuri pentru a discuta despre această situaţie, dar nu s-a prezentat. ”Da, am invitat-o (pe Viorica Dăncilă-n.r). Nu știu ce s-a întâmplat, de regulă nu mergem pe ideea confirmării. Am avut o discuție cu domnia sa luni. I-am spus că am avut ședința de grup a senatorilor PSD și că s-au exprimat mai multe nemulțumiri legată de această vehiculată informație cum că PSD l-ar susține și vota pe Isărescu pentru un nou mandat de guvernator. Am stabilit împreună că va veni la ședința de grup miercuri, la ora 14:00”, a afirmat, miercuri, Șerban Nicolae.