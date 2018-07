Dăncilă a anunțat ce NU a reușit să facă în primele 6 luni. Râsu' plânsu' în direct la TV

Dancila, la Antena 3

Premierul Viorica Dăncilă a avut parte de un interviu-elogiu, luni seara, la un post de casă al PSD, în care a reluat marile "realizări" ale mandatului său prezentate în cursul zilei și la Palatul Victoria. Premierul și-a călcat pe inimă și a vorbit și despre "nerealizările" din primele șase luni de guvernare.

După rețeta de la interviurile de angajare în care cel mai mare defect al unui candidat este perfecționismul, premierul a vorbit și despre obiectivele pe care "nu le-a realizat" în cele șase luni de mandat.

"Nu am reuşit să aduc consens în societatea românească, că nu am reușit ca pe proiecte importante pentru România să avem toţi aceeaşi abordare, o cooperare interinstituţională, un consens în rândul partidelor politice, faptul că nu am reuşit să conştientizăm că proiectele de ţară presupun să acţionăm toţi în aceeaşi direcţie", a declarat Viorica Dăncilă la Antena3.

Premierul a explicat și cum apar greșelile sancționate de presă: "Sunt om şi omul e supus greşelii", spune premierul, dar „Nu am greșit niciodată în deciziile luate".

„E o presiune uriaşă şi de aceea apar şi unele greşeli. Poate am greșit, dar pot să vă spun că nu am greşit în deciziile luate", a precizat Dăncilă.

Bani avem, investiţii sunt din belșug, iar la fonduri europene suntem campioni - aşa se vede România de la Palatul Victoria, după 6 luni de guvernare a cabinetului Dăncilă. Premierul şi-a prezentat al doilea bilanţ de şef de Cabinet. "3,1 miliarde de lei sunt în plus la buget", se laudă Viorica Dăncilă. Și la colecta de lână suntem campioni.

Premierul Viorica Dăncilă a uitat să prezinte câteva aspecte esențiale la prezentarea bilanțului la șase luni: nu a vorbit nimic despre inflația record, ZERO kilometri de autostradă, explozia ROBOR, datoria publică și deficite (bugetar, de cont curent, comercial), sau despre faptul că moneda EURO a atins în câteva rânduri un maxim istoric.