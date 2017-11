Dana Nălbaru, prima declaraţie despre FIICA pe care a adoptat-o împreună cu Dragoş Bucur

La doar o zi după ce întreaga familie Bucur-Nălbaru a fost fotografiată la premiera filmului Hawaii, Dana Nălbaru a ţinut să facă câteva precizări despre cel de-al treilea copil al familiei, o micuţă adoptată.

Artista a confirmat adopţia, precizând că întreaga familie se bucură de noua membră a familiei.

"Sunt cu Dragos in masina, pe drum spre Galati. Citesc stirile. Scrie despre noi ca am adoptat o fetiță. Da, e adevarat. Ne bucurăm de ceva timp de acest lucru, nu vrem sa vorbim prea mult despre el.

Ce nu e adevarat in stire e ca acest lucru s-a întâmplat in urma emisiunii pe care Dragos o prezintă. N-are nicio legatura. Ne doream de mai demult si am parcurs toti pasii legali.

Va îmbrățișez pe toti! Si sa stiti ca e minunata", a scris Dana Nălbaru pe Facebook.