Dana Gîrbovan: "Un singur site m-a întrebat despre Ordonanța 13". E vorba de realitatea.net

Dana Gîrbovan, propusă de PSD pentru funcția de ministru al Justiției, a revenit pe pagina de Facebook cu precizări, după interviul acordat ieri site-ului realitatea.net.

Dana Gîrbovan a scris astăzi, pe Facebook, că "un singur site m-a intrebat daca afirmatia e adevarata", referindu-se la faptul că presa a notat că ea a susținut controversata OUG 13, dar aproape nimeni nu i-a cerut și ei opinia. Cu o singură excepție.

Site-ul la care a făcut referire judecătoarea Dana Gîrbovan este realitatea.net, singura instituție media care i-a adresat, ieri, această întrebare.

În interviul acordat jurnalistului Cristian Otopeanu, judecătoarea în vârstă de 40 de ani a explicat: "Asocierea numelui meu de sustinerea OUG13 e un fake news"

Redăm mai jos postarea de astăzi a Danei Gîrbovan, propunerea PSD pentru funcția de ministru, vacantă după îndepărtarea Anei Birchall.

"Asocierea numelui meu de sustinerea OUG 13 este un fakenews

Am vazut ieri propagata public acuzatia ca am sustinut Ordonanta 13, insa doar un singur site m-a intrebat daca afirmatia e adevarata si le-am spus ca asocierea numelui meu de sustinerea OUG 13 este un fakenews.

In fapt, cand in ianuarie 2017 se discuta pe surse despre o ordonanta pentru modificarea codurilor, UNJR a avut in data de 18 ianuarie 2017 o pozitie publica prin care i-a solicitat premierului de atunci, Sorin Grindeanu, "sa nu adopte nici o ordonanta de urgenta care vizeaza activitatea autoritatii judecatoresti, cum ar fi modificarea Codurilor, fara ca aceasta sa fi fost pusa in dezbatere publica si fara sa fi fost transmisa spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii".

http://www.unjr.ro/…/judecatorii-solicita-guvernului-grind…/