Dana Deac se luptă pentru a cincea oară cu cancerul:"În august aflu dacă am rezolvat ultimul cancer"

În toamna anului trecut, Dana Deac a anunțat, într-o emisiune tv, că se lupta pentru a cincea oară cu cancerul.

La finalul anului trecut, Dana Deac s-a supus unui tratament extrem de dur, în Turcia, iar luna viitoare ar trebui să afle dacă a scăpat de cancer.

“În august trebuie să trec printr-o analiză extrem de importantă, în Turcia, care îmi va spune că am rezolvat ultimul cancer. Dacă nu l-am rezolvat, o iau de la capăt. Acum nu pot să spun că sunt în afară de orice pericol, doar că nu știu încă nimic sigur. Aștept să fac analizele și decid după aceea. Dar emoții am, recunosc. La istoricul pe care îl am, nu pot să spun că sunt indiferentă. Dar nici nu mă grăbesc să îmi fac multe griji. Dacă ies prost, știu ce trebuie să fac", a povestit Dana Deac, recent într-un interviu pentru life.ro.