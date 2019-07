Dan Vasile Mihale: O doamnă ar putea să-i strice planurile lui Iohannis! Și nu este din PSD

Klaus Iohannis

Nu cu mult timp în urmă, fostul președinte Traian Băsescu profețea că, în cursa pentru Cotroceni ar putea apărea un candidat surpriză: o doamnă blondă trecută de 45 de ani. Am făcut inventarul tuturor doamnelor din politica românească și am identificat doar una care corespunde, în opinia mea, profilului descris de fostul președinte: Corina Crețu.

Știu că sunt unii care o creditează pe Gabriela Firea Pandele, actualul primar general al Capitalei, cu cele mai mari șanse de a face o figură frumoasă la prezidențiale. Cine pariază pe Firea, pierde, însă, din start. Firea este o mare gogoașă, umflată în sondajele de casă ale PSD și care are în spate un mandat de primar lamentabil. Chiar dacă este creditată în sondaje cu un scor peste cel al partidului, Firea nu are nicio șansă în fața lui Iohannis. De ce? Pentru că mandatul lui Firea se rezumă doar la vorbe. Se vede cu ochiul liber ce a făcut Firea în București...Nici Iohannis nu stă mai bine la acest capitol. A reacționat cu întârziere în multe situații și schiat mai mult decât un profesionist. Iohannis face însă o figură frumoasă afară, atât la Bruxelles, cât și la Casa Albă, unde PSD a eșuat lamentabil.

Pentru PSD, care își dorește candidat propriu la Președinție, Firea ar putea fi o ieșire onorabilă din menghina prezidențialelor. După ce s-au vehiculat nume precum Liviu Pleșoianu, Șerban Nicolae, Eugen Olando Teodorovici și Viorica Dăncilă, actualul primar al Capitalei ar putea fi o soluție de compromis. Fără susținerea ALDE și ProRomânia, Firea nu are însă nicio să ajungă în turul doi. Tăriceanu care se visează și el președinte, deși partidul pe care îl conduce nu a trecut nici măcar pragul electoral la europarlamentare, nu cred că va accepta candidatura lui Firea. Nici Ponta nu o va face. Ponta vehiculează numele lui Sorin Cîmpeanu, știind că are în ogradă artileria grea: Corina Crețu.

Corina Crețu, fostul comisar european care s-a luptat cu guvernele PSD - ALDE să acceseze cât mai multe fonduri europene pentru infrastructură este arma secretă a lui Ponta. Corina Crețu cu sprijinul PSD și ALDE poate să îi tragă preșul de sub picioare lui Iohannis. Firea este emanația lui Dragnea, la fel ca și Dăncilă. Este moștenirea lăsată de Dragnea în ultima apariție televizată înainte de a fi încarcerat.

În ceea ce privește candidații Opoziției, nu sunt multe de spus. PNL merge, din nou, pe mâna lui Iohannis, iar USR defilează cu Barna. Acesta nu are, însă, nicio șansă să intre în turul doi. Barna nu se identifică cu USR, care este creația lui Nicușor Dan, un ONG-ist care nici măcar nu înțelege ce monstru a creat. În plus, nu imi este clar dacă Barna are susținerea lui Cioloș. Chiar și așa, USR și PLUS fac împreună sub 20%, dacă prezența la urne este masivă.