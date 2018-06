Dan Vasile Mihale: Mesajul și acțiunile PSD-ALDE se radicalizează

Ziua de 21 iunie are o rezonanță aparte pentru PSD. Exact în urmă cu un an, PSDragnea marca o premieră în istoria postdecembristă a României: își demitea, prin moțiune de cenzură, propriul guvern. După numai un an, PSDragnea este în fața unei noi premiere: ar putea fi condus de un lider condamnat. Este doar o ipoteză! Singura certitutine din acest moment este radicalizarea discursului și acțiunilor.