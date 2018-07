Dan Vasile Mihale: Marea familie tradițională PSD crește la sânul statului

Liviu Dragnea a rămas cu nostalgia mitingului pentru familia tradițională. Programat la începutul lunii iunie, mitingul cu pricina s-a transformat într-un miting împotriva abuzurilor din justiție. Ca să nu plece cu frustrări în vacanță, Dragnea a revenit marți cu precizări importante: ,,referendumul pentru modificarea Constituției în vederea definirii familiei drept uniunea dintre un bărbat și o femeie ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau în prima duminică din octombrie, adică pe 7 octombrie''.

Exact de asta avea nevoie România la final de septembrie sau început de octombrie: de un referendum pentru familia tradițională! Nu a mai rămas nimic important de făcut în această țarișoră în care majoritatea aflată la putere se sperie de un miting al diasporei? Dedigur, sunt sunt multe de făcut, dar cine să realizeze acest lucru, actuala puetere are o altă agendă și o filosofie consacrată: minciuna. După bilanțul de stand up comedy susținut de Viorica Vasilica Dăncilă, în direct de la Palatul Victoria și ulterior din studiuoul lui Mihai Gâdea, am avut dovada că mitomania este singura constantă a guvernării PSD-ALDE.

Cea mai mare minciună pe care o trâmbițează PSD este de sorginte doctrinară. PSD se autoproclamă partid de stânga, deși se comportă ca un partid conservator cu ideologie comunistă, când vine vorba de guvernare și ca un partid de dreapta, când vine vorba de apetența baronilor PSD de a face afaceri cu statul.

Aceasta mare minciună PSD a generat multe altele și așa am ajuns în situația de a tolera în fruntea guvernului o marionetă cu grave probleme de comunicare și cu o pregătire profesională îndoielnică, dar care, atenție, a avut grijă să-și cupleze toată familia la sânul darnic al statului. Jurnaliştii de la puterea.ro susțin că Victor Dăncilă a fost angajat la Curtea de Conturi chiar în ziua în care mămica lui susține jurământul de învestire în funcția de premier. Până la acea dată, fiul premierului Dăncilă a fost angajat la OMV Petrom, acolo unde tatăl său este manager regional, iar mama sa a fost angajată până în anul 2007. Şi soţia lui Victor Dăncilă lucrează la stat. Ea este consilier juridic în Primăria Sectorului 5, potrivit sursei citate.

Deși face parte din grupul socialiștilor-europeni(PES), PSD nu se comportă ca un partid de stânga. Partidele de stânga europene se remarcă, în general, prin condamnarea discriminărilor pe bază de orientare sexuală și prin ten­dința de a egaliza drepturile diferitelor categorii discriminate. Prin organizarea referendumului pentru familia tradițională, PSD nu face decât să încurajeze discriminarea și să se situeze în afara oricărui curent politic european.

În fond, pentru PSDragnea nici nu contează unde de poziționează pe eșichierul politic. Nu este nici pe stânga, nici pe dreapta. Adevărata doctrină a PSD este clientelismul, iar motorul care pune în mișcare acest partid este spiritul gregar de castă, o castă care are ca scop parvenirea prin orice mijloace și ocultarea justiției.