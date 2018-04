Dan Vasile Mihale: Kovesi rămâne în funcție, dar până când?

Ministrul Justiţiei face anunţul pe care îl aşteaptă o ţară întreagă! Ce se întâmplă cu KOVESI

După două luni de meditație, analiză, Klaus Iohannis a explicat, în patru minute, de ce respinge cererea de revocare a șefei DNA. La nici două minute vine și reacția reclamantului Tuorel Toader. Acesta anunță, pe Facebook, că va ataca decizia la CCR. Cu alte cuvinte, Kovesi rămâne, dar nu se știe până când.

Oficial, Kovesi mai are aproape un an de mandat și NU poate fi schimbată cu șase luni înainte de expirarea mandatului. Deci, matematic vorbind, Tudorel Toader mai are la dispoziție doar șase luni pentru a scăpa de Kovesi. Contraofensiva PSD se mută la CCR, unde coaliția PSD-ALDE deține majoritatea.

Toader invocă în sesizarea CCR că ”președintele nu are abilitarea legală și nici competențele funcționale de evaluare a activității profesionale și manageriale desfășurate de procurorul șef al DNA" și, atenție mare, "argumentele care au stat la baza declanșării procedurii de revocare au devenit mai actuale și mai consistente”. Cuvintele-cheie sunt: "actual'' și ''consistent''.

,,Actual'' se traduce simplu: scandalul de la DNA Prahova orchestrat de familia Cosma prin televiziunile de casă ale PSD-ALDE, iar ,,consistent'' însumează evenimentele ulterioare care au culminat cu desecretizarea protocoalelor DNA-SRI.

După decizia Curții Supreme de rejudecare a dosarului în care fostul baron PSD de Prahova Mihai Cosma și fiul acestuia, Vlad, au fost condamnați, în primă instanță, la opt și respectiv 5 ani de închisoare, pentru mită și trafic de influență, toți inculpații celebri au invocat ,,fabricarea'' probelor pentru a scăpa de răspunderea penală. Frații Mazăre au plecat în Madagascar, Ghiță stă de mai bine de un an în Serbia și face dezvăluiri senzaționale. Bica și Udrea au ajuns în Costa Rica. Și tot așa... Doamna Udrea a obținut chiar statut de refugiat politic.

Hulita OUG 13, care a scos sute de mii de români în stradă la începutul guvernării Grindeanu, a fost doar o furtună într-un pahar cu apă, pe lângă ce a urmat. În 2017, asaltul asupra justiției a fost total. Și cu toate astea, Tudorel Toader, autorul draftului legislativ care a ajuns pe mâna tripletei Iordache-Nicoale-Nicolicea, nu a renunțat la războiul său personal cu Kovesi.

Nu cred că Doamna Kovesi este mai presus de orice bănuială. Are multe lucruri de lămurit. O va face cândva, probabil. Este opțiunea dânsei. Poate că și domnul Toader va vedea altfel lucrurile, după ce nu va mai fi ministrul în Guvernul PSDragnea. Până atunci râmâne însă evidența. Cruciada anti-Kovesi a avut un singur scop-efect: ,,spălarea'' inculpaților celebri.