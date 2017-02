Dan Vasile Mihale: Guvernul Rușinii (Dragnea-Grindeanu) a legiferat corupția

Enigma din proiectul de buget

În disprețul a milioane de români, Guvernul Rușinii a adoptat, marţi seară, la ora 21.00 cele două Ordonanțe de urgență privind graţierea și modificarea codurilor penale, ținându-le ascunse până în ultima clipă, fără a le trece în ordinea de zi a ședinței de Guvern.

Guvernul Dragnea- Grindeanu a scris marți seară cea mai neagră pagină din istoria postdecembristă a României: legiferarea corupției. Ca un infractor în miez de noapte, Guvernul Rușinii a salvat de la pușcărie toți clienții politici. Principalii beneficiari sunt la vârful politicii românești, infractori de drept comun învăluiți în imunitatea dată de votul naivilor care încă mai cred în molima roșie.

Printre cei care vor scăpa de dosare ca urmare a adoptării ordonanţei prin care sunt modificate Codul Penal şi Codul de Procedură Penală se numără Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Nicuşor Constantinescu, Marian Vanghelie, Elena Udrea, Cristian Popescu Piedone.

De asemenea vor scăpa de dosare foştii miniştri Dan Nica şi Alexandru Athanasiu, puşi sub urmărire penală în decembrie 2016, după ce ar fi cauzat un prejudiciu în valoare totală de 47.594.843,88 de dolari în dauna statului. Și sunt doar câteva exemple. Lista este foarte, foarte lungă...

Decizia de marți seară este însă picătura care umple paharul, toată lumea strigă la unison: Demisia! Zilele acestui guvern de marionete sunt numărate... Dacă opoziția, așa cum este ea mută și surdă, își dă silința un pic. PNL și USR, cu ajutorul PMP, UDMR și al minorităților au șanse reale să depună o moțiune de cenzură care să trimită acest guvern de ticăloși pe ușa din dos a istoriei. Este însă de văzut ce carte vor juca în următoarele zile Traian Băsescu, Kelemen Hunor și reprezentantul minorităților. Ajutați de cel mai important suport, strada, acestă opoziție apatică ,care se ascunde sub pulpana președintelui Iohannis, are ocazia, în al doisprezecelea ceas, să-și salveze onoarea.

O altă variantă vehiculată de PNL, prin vocea Adrianei Săftoiu, ar fi demisia în masă a parlamentarilor opoziției. Acest demers ar conduce automat la alegeri anticipate. Orice variantă ar adopta opoziția, un singur lucru este cert. Este nevoie de solidaritate pentru a reinstaura statul de drept. Poate da dovadă de solidaritate opoziția din România? Asta este întrebarea cheie în aceste zile. Ordonanța lui Iordache salvează toți corupții de pe întreg eșichierul politic. Altfel spus, este nevoie de multă bărbăție politică.

Am ajuns de râsul lumii. Iată ce titrează presa străină: ,,Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență târziu în ziua de marți prin care a decriminalizat abuzul în serviciu și a dat astfel o lovitură luptei anticorupție'', scrie agenția Associated Press (AP), preluată de New York Times.