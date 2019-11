Dan Vasile Mihale: Ipocrizia lui Dăncilă, stângăcia lui Barna și prudența lui Iohannis. Cine câștigă

Campania pentru prezidențiale riscă să se încheie fără nicio confruntare publică între principalii favoriți. Iohannis și Dăncilă se atacă reciproc, dar de la distanță. Iar Barna aruncă cu pietre și în Cotroceni, și în Kiseleff. Dacă suntem atenți, Iohannis atacă, cu preponderență, PSD. Pe doamna Dăncilă o pomenește destul de rar. În schimb, toate atacurile Vioricăi Dăncilă sunt țintite spre Iohannis.

Dăncilă, fostul premier marionetă înscăunat de Dragnea, îi numește "majorete" pe liberalii din Guvernul Orban, iar pe Iohannis îl face "dictator". Ce ironie fără margini. În loc să-și vadă bârna din ochii ei, vede paiul din ochii altora.

Discursurile "neconflictualei" Dăncilă, elaborate de aparatul de propagandă din Kiseleff, trădează multă fățărnicie și manipulare ieftină. Strategii din PSD uită un adevăr fundamental: electoratul PSD se împuținează, pe zi ce trece, pe cale naturală. Persoanele mature educate și tinerii școliți se uită, mai degrabă, către USR, PNL și PMP. PSD, nereformat, este ultima opțiune pentru cei care nu moștenesc virusul. Situația este similară și în cazul partidelor mici din siajul PSD, adică Pro România și ALDE.

Alianța USR - PLUS are cea mai mare trecere la tinerii educați, chiar dacă Dan Barna nu are carisma unui candidat la prezidențiale. Barna a avut un comportament stângaci în campania electorală și s-a făcut auzit mai mult pe rețelele sociale. În plus, s-a trezit, în plină campanie, într-un scandal cu bani europeni. Nu ar fi fost ușor pentru niciun candidat.

Cu toate astea, Barna are un atu pentru turul doi. O prezență numeroasă a diasporei la vot îi oferă lui Barna șanse reale să intre în finală cu Iohannis, care a avut o singură grijă: să nu se expună electoral. Aproape discret, ca și în timpul primului mandat.

Barna și Dăncilă au luptat pentru voturi, în timp ce Iohannis a acumulat puncte fără să facă nimic. A dormit liniștit. A lucrat PNL pentru el. Și încă bine. Nu cum a lucrat FNI pentru românii adormiți. O atitudine prudentă, dar câștigătoare.

Campania a fost apatică și mută, cum am mai scris, iar românii au fost văduviți de o confruntare directă între principalii favoriți. Asta spune tot despre nivelul actualilor prezidențiabili. Vom rămâne, probabil, cu amintirea campaniei din 2009, când Băsescu l-a întrebat pe Geoană, în direct, dacă s-a dus, în miez de noapte, acasă la Vîntu, fondatorul FNI.