Dan Vasile Mihale: Diaconu o obligă pe Dăncilă să facă figurație la prezidențiale

Foto: Cristian Otopeanu - Realitatea.NET

Viorica Vasilica Dăncilă, cel mai slab premier și lider politic din istoria recentă României, nu mai are nicio șansă să intre în turul doi la alegerile prezidențiale din 2019. Intrarea în cursă a popularului actor Mircea Diaconu și a sofisticatului intelectual Theodor Paleologu conturează deja un tur doi Iohannis - Barna, un tur doi anost în care PSD va fi un simplu spectator.

Intrarea lui Diaconu în cursa pentru Cotroceni, aparent ca independent care așteaptă să fie curtat de o forță politică, știrbește șansele Vioricăi Dăncilă de a accede în turul doi.

Cu susținerea micului PSD (Pro România) și ALDE Tăriceanu, Diaconu are șanse să prindă ultimul loc pe podium în primul tur, performanță pe care Tăriceanu nu ar fi reușit să o atingă. Nu va conta, însă, foarte mult în turul doi, când voturile PSD vor merge ori spre Barna, ori spre Iohannis. Nu este însă foarte sigur dacă Tăriceanu renunță la candidatură. Predictibil până mai ieri, Tăriceanu face greșeli de începător disperat.

Cu sau fără intrarea lui Diaconu în cursa pentru Cotroceni, Viorica Vasilica Dăncilă lupta oricum pentru locul trei în primul tur, loc neeligibil pentru finală. Ce contează însă cu adevărat este modul în care vor vota simpatizanții PSD în turul doi. Cu doi finaliști insipizi precum Barna și Iohannis, unul surprins de ascensiune prea rapidă, altul obosit de prea mult stat, alegerea votanților PSD nu va fi ușoară.

Nici pentru votanții de dreapta decizia nu este ușoară. În lipsa dușmanului comun (PSD), dreapta se va diviza la vot. Iohannis are în spate doar voturile PNL, adică aproximativ 27% din intențiile de vot, iar Barna voturile USR PLUS, adică cel mult 23%, dacă ținem cont de rezultatele de la europarlamentare. Cu alte cuvinte, atât Barna, cât și Iohannis au nevoie de voturile stângii, care nu poate fi câștigată decât cu un mesaj anti-Iohannis. Barna a tatonat terenul, dar fără rezultat. Iohannis are reacție întârziată, dar nu joacă niciodată la cacealma.

Turul doi poate aduce o mare surpriză, în timp ce primul tur va duce doar show. Cu doi actori în cursă (Călinescu și Diaconu), un intelectual rasat, precum Paleologu, un bibliotecar-înotător, cu nume de sorginte istorică și mulți nechemați din politica dâmbovițeană, circul este garantat.