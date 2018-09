Dan Vasile Mihale: De ce nu o poate îngenunchea Dragnea pe Firea

Război total în PSD. Primarul general i-a cerut, public, demisia șefului ierarhic din partid. În acestă fază, nu mai este cale de întors. Cineva trebuie să facă un uriaș pas înapoi. Nu o va face Dragnea și, probabil, nici Firea. Dragnea are atuul gloatei și poate să-i retragă sprijinul politic. Firea are însă atuul votului popular uninominal. Cu și fără sprijinul PSDragnea, Firea este greu de îngenuncheat.

În războiul cu Gabriela Firea, Dragnea nu poate face mare lucru. Îi poate retrage sprijinul politic pentru funcțiile de conducere din partid și poate cere, în nume personal, sau prin interpuși, excluderea sa din partid, pe motiv că a oferit muniție rivalilor politici. În plus, Dragnea poate uza însă de aceste pârghii doar cât se mai bucură de sprijinul baronilor. Aceștia și-au cam pierdut însă răbdarea cu Dragnea și dau semne vizibile de nervozitate. Dacă liderul suprem nu se grăbește cu ordonanța privind amnistia, baronii vor fi greu de controlat. Același lucru este valabil și dacă promovează actul normativ. Mulți se vor răzbuna pentru că au transpirat prea mult ca Dragnea să-și țină promisiunea.

În situația în care Dragnea va uza de pârghiile amintite și, desigur, o va face, deoarece a anunțat deja alegeri în 11 filiale, inclusiv în București, unde Firea este președinte interimar, primarul general al Capitalei poate pierde funcția de vicepreședinte al PSD și cea de președintele al filialei PSD Ilfov, unde soțul doamnei Firea este vicepreședinte. Și cam atât. Dragnea va pierde însă mult mai mult. În primul rând sprijinul filialei Ilfov, care este fieful lui Pandele, dar și sprijinul filialei București, unde interimar este Gabriela Firea. Dragnea are deja probleme de imagine și în fiefurile conduse de Mihai Tudose(Brăila), Marcel Ciolacu(Buzău) și Paul Stănescu(Olt).

Cea mai mare problemă a lui Dragnea nu este, însă, în sânul partidului pe care îl conduce, ci în Justiție. Pentru Dragnea și unii dintre locotenenții săi, ceasul a început să ticăie. Cu o condamnare cu executare, în primă instanță, de trei ani și șase luni de închisoare și o condamnare definitivă cu suspendare în dosarul Referendumului, viitorul lui Dragnea în fruntea PSD este incert, iar războiul cu Firea este păgubos.

Gabriela Firea nu are probleme în Justiție și are o imagine nu tocmai rea, chiar dacă nu a confirmat ca primar. În plus, prin delimitarea de poziția PSD față de violențele din august, a ciupit un pic și din simpatia presei independente.

În concluzie, cu sau fără sprijiul PSD, Firea rămâne primar, cu șanse mari pentru un nou mandat, iar în cazul în care ar decide să-și încerce puterile și la prezidențiale, ar fi un candidat periculos atât pentru Iohannis, cât și pentru Tăriceanu.