Dan Vasile Mihale: De ce doarme CNA când este vorba de televiziunile obediente puterii?

Am stat și m-am întrebat, dacă merită să intru într-o polemică, principială, cu un coleg de breaslă și am ajuns la următoarea concluzie: nu merită. De ce? Pentru că fiecare are dreptul la opinie. Atâta timp cât opinia este expusă civilizat, no comment. Când se depășește însă granița și opinia este trâmbițată grobian, cu pretenția de adevăr absolut, și aduce jigniri altor persoane, trebuie să intervină instituțiile abilitate. În acest caz este vorba Consiliul Național al Audiovizualului(CNA), instituție plătită din bani publici, care folosește o dublă măsură.