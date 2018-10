Dan Vasile Mihale: Cum va arăta Guvernul Dăncilă doi

Se tot vorbește de ceva vreme, mai exact de la ultimul Comitet Executiv al PSD, despre iminenta remaniere a Guvernului Dăncilă. S-au avansat chiar și criteriile de selecție și doar despre unul se vorbește apăsat: comunicarea. Cam la asta se rezumă mult trâmbițata remaniere. Cei care vor veni vor fi, probabil, ceva mai limbuți decât cei care pleacă.

De la controversata OUG 13 încoace, PSD a recunoscut public că are o problemă, o singură problemă: comunicarea. În rest, totul este perfect, sau aproape perfect. În aproape doi de guvernare, răstimp în care a schimbat trei guverne, coaliția PSD-ALDE a adus România pe cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului, așa cum, mai odinioară, doar PCR reușea.

Liderii majorității se laudă cu cea mai mare creștre economică din UE, în condițiile în care, deși este bazată pe consum, creșterea economică nu se datorează nici măcar în proporție de 0,1% guvernelor PSD-ALDE, ci mediului privat, care a fost supus, constant, la o serie de experimente, pe alocuri letale.

Se mândresc cu majorarea pensiilor și salariilor, însă uită ce efect a avut aplicarea Legii unitare a salarizării. A fost nevoie de cel puțin trei corecții pentru ca salariile ,,majorate'' să ajungă la nivelul anterior.

Se împăunează și cu dublarea pensiilor, un proiect legislativ, care intră în vigoare eșalonat, dar pentru care nu s-au identificat încă sursele de finanțare. Efortul bugetar va fi uriaș în 2021, când coaliția PSD-ALDE nu va mai fi, probabil, la guvernare.

Susțin cu ipocrizie că au atins cel mai ridicat grad de absorție a fondurilor UE, în condițiile în care comisarul european Corina Crețu, pesedistă și ea, îi critică pentru nu sunt în stare să facă proiecte viabile pentru a încasa banii europeni.

Se mândresc chiar și cu așa-zisa reformă din Justiție, făcută strict în interesul lor, și cu întărirea relațiilor diplomatice cu partenerii strategici pe care i-a acuzat de blat cu statul paralel. Se laudă fără motiv și mint cu nerușinare. La asta se rezumă comunicarea PSD. Acestea vor fi și calitățile noilor miniștri din Guvernul Dăncilă doi. Aceeași Mărie, cu altă pălărie.

Guvernul Dăncilă se poate lăuda însă cu ceva vizibil: zero kilometri de autostrăzi, zero investiții, zero predictibilitate economică și zero reforme în intersul cetățeanului.

Coaliția PSD -ALDE a legiferat și guvernat doar pentru clientela politică. Tot asta va face și viitorul guvern.