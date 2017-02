Dan Vasile Mihale: Cum a ajuns baronul local Dragnea lider suprem peste Guvern și Parlament

Liviu Dragnea

În aceste zile de mare cumpănă pentru români, în care ne strigăm revolta în stradă, față de abuzurile PSD-ALDE, uităm un lucru esențial: cum am ajuns aici.

Cum am ajuns aici? Simplă întrebare, dureros răspuns. Am ajuns aici din cauza celor care nu au venit la vot pe 11 decembrie 2016. Am ajuns aici pentru că 60 la sută din populația României nu a votat. Dacă prezența la vot ar fi fost de 60, 70% și nu de 40%, Liviu Dragnea nu și-ar fi adjudecat votul popular cu doar 40% din voturile celor 40% dintre românii care au votat.

Din nefericire, cu votul a doar 3,5 milioane de români, Liviu Dragnea poate pretinde că a câștigat votul popular, în condițiile în care peste 11 milioane de români au preferat să nu voteze, iar alți 3,5 milioane de români au votat altceva (PNL, USR, UDMR, PMP). Dar astea sunt regulie democrației. Dăi românului mintea de pe urmă! Aceste zile de vrajbă națională ne vor ajuta poate să înțelegem, o dată pentru todeauna, că doar odată la patru ani putem sancționa abuzurile clasei politice. Altfel o să asistăm, la nesfârșit, la abuzuri similare celor din aceste zile.

Cu un electorat captiv, ușor de păcălit, PSD, prin liderul său suprem Liviu Dragnea, își poate permite să râdă în nas alegătorilor, dar și opoziției, care nu a fost în stare să vină cu o ofertă viabilă, cu o alternativă serioasă care să-i motiveze pe nehotărâți să iasă la vot. Poate data viitoare... Până atunci însă, o să asistăm neputincioși la toate abuzurile acestei găști politice, care acuză dezinformări la tot pasul și amenință, voalat, vectorii de imagine că îi instigă pe oameni să iasă în stradă să-și strige indignarea.

Ce vor face mâine, dacă nu reacționăm? Ne vor băga, probabil, la zdup în locul penalilor pe care vor să-i elibereze? La asta se pricep cel mai bine. La băgat pumnul în gură, la mineriade, la ,,cine nu e cu noi, este împotriva noastră". Să ne ferească Dumnezeu!