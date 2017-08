Dan Vasile Mihale: Au acționat corect agenții de la circulație în incidentul cu medicul Cristescu?

Ce cadou nesperat pentru mass media! Într-o zi, aparent, liniștită, în care părea că nu se va întâmpla nimic notabil, cu exepția deja istoricelor știri despre aglomerația din trafic către munte, mare și alte destinații de vacanță, explodează bomba: un medic celebru este târăt de polițiști la mașină pentru că a refuzat să se legitimeze. Apare și filmul. Imagini șoc! Televiziunile încep să titreze în delir: ,,Abuz fără margini al Poliției Rutiere!'' Analiștii se grăbesc să-i numeasă pe agenți milițieni, torționari...Dar, surpriză, apare un nou film în care celebrul medic, martirizat de toată lumea, apare într-o ipostază absolut jenantă.

Nu știu prin ce împrejurări a ajuns primul film în mass media, dar este evident că cineva a vrut să compromită imaginea Poliției Rutiere. Agenții de la Rutieră dau dovadă de multă înțelegere, având în vedere demența care este în traficul din România. Timp de 27 de ani, polticienii care s-au succedat pe la Transporturi nu au făcut nimic pentru fluidizarea traficului. Zero autostrăzi și decizii reprobabile la nivelul marilor orașe...Haos total!

În plus, nu cred că polițiștii de astăzi mai merită ofensați cu apelativul ,,milițian". Cei mai mulți își fac bine treaba și nu au o misiune ușoară. Sigur că mai sunt uscături, dar în ce domeniu nu sunt uscături? Nu trebuie să radicalizăm discursurile și nici dezbaterile. Sistemul sanitar din România are mai multe uscături decât Poliția Română. De bine, de rău, în Poliție s-au schimbat multe lucruri. Agenții au învățat să fie politicoși și să acorde o mult mai mare importanță prevenției. Medicii NU. Au rămas la fel de aroganți și autosuficienți. Cunosc bine sistemul și pot spune, pe propria răspundere, că este mai bolnav decât orice alt domeniu de activitate din România. Și, atenție, vorbim de sănătatea unui popor lăsat pe mâna unor pauperi, care se cred niște mici Dumnezei. La Spitalul Sfântul Ioan, la secția Oncologie, este o doamnă care se crede chiar deasupra Sfântului Duh și mai are și o gravă problemă cu internările fictive. Atenție, domnule Bodog!

Nu îi stimez în mod deosebit pe polițiști, dar nici pe medici. Dacă ar fi să aleg, nu aș alege...Trebuie însă să recunoaștem că Poliția s-a mai însănătoșit, în timp ce sistemul sanitar este în moarte clinică. Singura hibă este la primării, unde polițiștii locali, foștii gardieni publici, au ajuns să câștige mai bine decât cei din structurile MAI, deși aceștia au competențe discutabile și dispensabile, în condițiile în care este o imensă FOAME de bani la bugetul de stat.

Revenind însă la episodul cu agenții de la circulație și medicul Cristescu, un singur lucru este clar, după ce am vizionat și cel de-al doilea film, ,,ego-ul" doctorului avea o mare concentrație în aerul expirat, iar agenții au fost insultați, provocați și amenințați...Polițiștii trebuie însă acorde circumstanțe atenuante în astfel de cazuri... Nu era un borfaș, nu era un urmărit general, ci doar un om în stare de ebrietate, care s-a bucurat de ziua lui.

Episodul în sine poate părea grav...Nu este primul și nici nu va fi ultimul. Ce este însă cu adevărat grav este eroarea în care se află actualul ministru de Intene, doamna Carmen Daniela Dan, care vrea să modifice Codul Penal și să ofere o super-imunitate polițiștilor, eliminând amenzile pentru ultraj și deranjarea ordinii publice. Este o exagerare fără margini. O astfel de măsură va da naștere la abuzuri fără precedent. Polițistul nu are nevoie de super-imunitate, precum racilele politice, el când optează pentru această meserie știe la ce riscuri se expune. Polițiștii au nevoie de un salariu decent, pentru a nu fi coruptibili, nu de un statut special.