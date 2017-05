Dan Tapalagă, prima reacţie după acuzaţiile EVZ, privind accesul său la arhiva SIPA

Repet si subliniez:

- Am asistat la intr-o singura seara la masuri de securizare a arhivei SIPA la inceputul lui 2005 in calitate de consilier al Monicai Macovei. N-am avut acces la dosare, nu le-am vazut, nu le-am rasfoit in viata mea, cu atat mai putin copiat vreodata. A se vedea pe larg articolul meu din 24 mai (Cum am asistat la masuri de securizare a arhivei SIPA)

- Totul a durat maxim o ora, in prezenta conducerii SIPA, in nici un caz sase. Pur si simplu nu aveam ce face sase ore, era o vizita inopinata pentru a verifica o informatie referitoare la posibile actiuni de distrugere a arhivei. S-au sigilat niste intrari, aia au balbait niste explicatii si toata lumea s-a carat acasa exact asa cum a venit.

- Exista un proces verbal semnat de toti cei prezenti in seara respectiva. Documentul poate fi cerut, consultat si acolo scrie exact ce s-a intamplat, cat a durat etc.

- Nici ministrul Macovei, nici eu n-am plecat cu vreu registru, document, CD sau capat de hartie din arhiva SIPA. Este o aberatie si o inventie usor de demontat. Din nou, exista un proces verbal in care s-a consemnat tot ce s-a intamplat.

- Nu-mi amintesc sa fi cerut cineva certificat ORNISS, mie sau ministrului. Daca n-as fi avut acces sau cineva mi-ar fi pus in vedere ca nu pot intra acolo, n-as fi facut-o.

- A existat separat o actiune de sigilare a tuturor fisetelor din minister, repet, din cadrul ministerului nu din alta parte, in cadrul procesului de predare - primire. Aceasta actiune absolut fireasca, obligatorie pentru orice ministru responsabil care preia un minister de importanta justitiei, n-are nici o legatura cu arhiva SIPA. Mai ales cand noua putere se instala dupa o putere corupta si abuziva, pe care Dan Andronic o slujise in calitate de consultant al fostului premier Adrian Nastase, platit regeste la fel ca acum, sa abureasca publicul cu tot felul de diversiuni", a scris Dan Tapalagă.