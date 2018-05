Dan Petrescu pleacă de la CFR Cluj. Cine îi ia locul

Dan Petrescu

Dan Petrescu pleacă de la CFR Cluj. Clubul CFR Cluj și antrenorul Dan Petrescu au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, a anunțat realitateasportiva.net.

Dan Petrescu pleacă de la CFR Cluj. Tehnicianul în vârstă de 50 de ani se desparte de ardeleni după ce a câștigat campionatul și urmează să semneze cu o echipă din China.

Potrivit realitateasportiva.net, cele două părţi au ajuns la o înțelegere, astfel că antrenorul nu trebuie să achite nicio clauză de reziliere.

În prima ligă chineză, Dan Petrescu va avea un salariu de aproximativ 800.000 de euro pe an.

Edi Iordănescu este considerat principalul favorit să antreneze CFR Cluj. Iordănescu (39 de ani) a negat, luni, faptul că a discutat cu oficialii campioanei.

“Nu am semnat cu nimeni!! Nu am nici măcar un acord verbal. Cu atât mai mult cu un club care are un antrenor în funcție. Unul care a făcut performanță și pe care îl apreciez și respect foarte mult. Nu știu pe ce drum voi merge din vară, însă în acest moment șansele cele mai mari sunt pentru o colaborare în străinătate, chiar dacă e posibil orice, inclusiv să rămân în țară“, a transmis Iordănescu prin intermediul contului de Facebook.

Edi Iordănescu a plecat de la Astra Giurgiu imediat după ce a calificat echipa în play-off-ul Ligii 1.