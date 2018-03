Dan Negru, mesaj șocant pe Facebook după moartea lui Andrei Gheorghe

Dan Negru, mesaj după moartea lui Andrei Gheorghe

Dan Negru a postat un mesaj foarte dur pe Facebook, la adresa breslei din care face parte, după moartea neașteptată a jurnalistului Andrei Gheorghe.

Dan Negru a postat un mesaj după moartea lui Andrei Gheorghe, iar tonul acestuia este așa cum ne-am fi așteptat, foarte dur. Dan Negru critică breasla din care face parte pentru reacțiile ”ipocrite” la moartea jurnalistului Andrei Gheorghe. ”E ipocrita și mizerabila breasla mea! Il omagiază azi in toate titlurile dar de multă vreme l-a ignorat total! Când venea vorba de Andrei Gheorghe i se punea eticheta “nu mai are public”! Prea deștept, liber și citit pentru breasla asta, azi! Am vorbit cu Mile Cărpenișan, trist, doborât și dat afara din breasla dar după moartea lui, aceeași breasla îl punea pe prima pagina. Pe Iosif Sava l-au dat afara din TVR și apoi, după moarte, i-au pus un bust pe coridoare. Mizerabila și ipocrita breasla!”, a scris Dan Negru pe Facebook, marți.

Ceva mai devreme Dan Negru postase un alt mesaj, în care relata cum îl invita, fără succes, pe Andrei Gheorghe la emisiunea sa.

”“Nu fi bou! Nu ma mai chema!” asa mi-a refuzat ultima data Andrei Gheorghe invitația de a veni in show-ul meu! Eram in restaurantul Nobil din Chișinău, lucram amandoi pentru PrimeTV și îl tot băteam la cap sa vina invitat la “ Blonde” împreuna cu Vadim Tudor. Ma refuza mereu! Acolo, la Chișinău, când voia sa nu pricep ce spune o rupea pe rusește cu cei din jur! Cand a fost arestat pe motiv ca ar fi consumat droguri, PRO TV nu s-a dezis de el, mai mult de atât, bossul Pro, Adrian Sarbu l-a susținut public. Cool, cu energie și lumina, fără gânduri negre”, a scris Dan Negru.

Jurnalistul Andrei Gheorghe a murit seara trecută, în locuința sa din Voluntari. Cunoscutul om de radio și televiziune avea 56 de ani. Potrivit primelor informații, Andrei Gheorghe ar fi suferit un stop cardio-respirator.

urnalistul Andrei Gheorghe a fost găsit mort aseară, în baia locuinței sale din Voluntari, de un bărbat care avea grijă de casa acestuia. Apelul la 112 a fost dat la ora 22 și 15 minute. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au confirmat că este vorba despre cunoscutul om de radio și televiziune.

Potrivit unor surse judiciare, Andrei Gheorghe ar fi murit din cauza unui stop cardio-respirator. Cauza exactă a decesului va fi stabilită, însă, în această dimineață, după efectuarea necropsiei, la Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici".

Oamenii legii au anunțat că vor deschide în acest caz un dosar de moarte suspectă.

Andrei Gheorghe s-a născut pe 14 ianuarie 1962, în localitatea Lipețk din Rusia. Tatăl său, originar din România, a studiat la școala de aviație din Lipețk, iar mama sa, rusoaică, era fata comandantului respectivei școli. Andrei Gheorghe a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, secția rusă-engleză, la Universitatea din București. A fost prezentator și realizator de emisiuni de radio și televiziune, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj.

Între 1991 și 1993 a fost reporter special la Radio Constanța și a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Sky Constanța. Între 1996 și 2002 a avut la Pro FM emisiunile "Midnight Killer" și "13-14"), iar la PRO TV a prezentat "Lanțul Slăbiciunilor".

În 2002 și 2003 a realizat la Antena 1 emisiunea "Gheorghe", a reluat emisiunea "13-14 cu Andrei", mai întâi la Radio 21, și apoi în perioada 2005-2006, la Radio Total.

În 2004 a fost consilier media la Realitatea TV și a realizat emisiunile "Politică, frate!" și "Am o știre pentru tine!".

Andrei Gheorghe a scris și la "Academia Cațavencu" și în ghidul "24-FUN". Andrei Gheorghe a avut și roluri secundare în filmele „Amen” al lui Costa Gavras și Tinerețe fără tinerețe, al lui Francis Ford Coppola. De asemenea, a colaborat cu Paraziții pentru albumul Irefutabil.