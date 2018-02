Dan Capatos a ajuns la cuţite cu Andreea Marin

Dan Capatos a povestit la tv o experienţă de neuitat pe care a trăit-o şi din cauza căreia a ajuns la cuţite cu Andreea Marin. Prezentatorul s-a amuzat copios, amintindu-şi de un moment care a avut loc în urmă cu mai mulţi ani şi cum s-a supărat pe el “Zâna surprizelor“.

“Prezentam o emisiune de monden pe vremea aceea. A venit Andreea Marin la noi la platou şi noi am luat-o şi am filmat-o de când a venit,, până a intrat în platou, emisiunea în sine şi apoi la plecare, pentru că doreau şi colegii de la Observator să facă o ştire cu treaba asta.Doar că, în momentul în care Andreea a intrat în platou, ea s-a împiedicat şi a căzut. După acest eveniment, ea mi-a spus, iar eu mi-am dat cuvântul de onoare că nu o să se întâmple. S-a terminat emisiunea, am condus-o la maşină , iar apoi m-am întors în redacţie, nu o să uit niciodată, şi mă uit pe ecrane şi văd căzătura Andreei. M-am dus repede la colegi şi le-am spus că i-am promis că nu o să apară căzătura, iar ei mi-au replicat. Apoi a sunat-o toată lumea, dar nu a vrut să înţeleagă faptul că eu nu am avut nicio vină”, a povestit Dan Capatos, potrivit cancan.ro.