Dan Barna, strigăt către Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă: ”Nu vă ascundeți de români”

Dan Barna

Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale, ar vrea o dezbatere politică în această campanie electorală cu principalii contracandidați: Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă.

”Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, mai sunt 15 zile până la primul tur al alegerilor prezidențiale.

Nu vă ascundeți de români. Haideți să dezbatem despre problemele reale ale oamenilor.

Sunt multe și apăsătoare. Iar aceste probleme par să nu fi ajuns la Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, acolo unde v-ați refugiat în ultimii ani”, a scris Dan Barna pe Facebook, vineri seara.

Nu este prima cerere publică pe care președintele USR, Dan Barna, făcut-o către cei doi. El i-a mai invitat pe candidații PNL și PSD la alegerile prezidențiale la o dezbatere publică despre viitorul României, care să aibă loc înainte de primul tur al alegerilor.



"Ii invit in mod public si oficial si pe presedintele Iohannis, candidatul PNL, si pe doamna Dancila, candidatul PSD, la o dezbatere inainte de primul tur al alegerilor, la o dezbatere despre ce fel de Romanie vrem sa vedem mai departe, o Romanie in care ridicam din umeri daca ne dispar padurile si in care lucrurile trebuie pastrate in aceasta logica de pe azi pe maine sau o Romanie moderna si performanta.







Eu am niste puncte de vedere, sunt convins ca si domniile lor au diverse viziuni despre cum trebuie sa arate Romania. Ii invit la o dezbatere deschisa, transparenta, in fata cetatenilor, despre cum trebuie sa arate viitorul acestei tari. Si ma astept ca aceasta dezbatere sa se intample inainte de turul intai", a declarat candidatul Alianței USR-PLUS la prezidențiale.