Dan Barna: PSD a transformat Parlamentul în "UM Dragnea". Mergem în direcția Erdogan

Dan Barna, la "Jocuri de Putere"

FOTO: Realitatea TV

Dan Barna, președintele Uniunii Salvați România (USR), acuză partidul social-democrat că face bloc în jurul unui condamnat penal cum este Liviu Dragnea și transformă Parlamentul României într-o unitate militară (UM) în care totul este controlat strict și nimeni nu mai poate intra.

"Este incredibil cum PSD a transformat Parlamentul României într-o unitate militară: UM Dragnea. Invitații, angajații noștri de la comunicare nu au fost lăsați astăzi să intre în clădire. A fost exact ca la o unitate militară. PSD a spus Parlamentul e al nostru, chiar și lifturile le-au etichetat, exact ca în America segreționistă. Au confiscat România și tot partidul face bloc în jurul unui condamnat penal. Ce mesaj dăm noi tinerilor? Ce s-a întâmplat azi este de neconceput pentru mine", a declarat Dan Barna la emisiunea "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV.

Deputații PSD au făcut mai multe propuneri de modificare a regulamentului Parlamentului demne de un regim nedemocrat. Propunerile au primit vot în ședinta de Birou Permanent îşi vor ajunge la vot în Plen.

Dan Barna a povestit la Realitatea TV cum unui consilier de-al său nu i s-a permis să intre în Parlament în ziua moțiunii cu tricoul prin care USR face campania "Fără penali" în funcțiile publice.

"Oameni din serviciul tehnic al lui Dragnea ne-au amenințat: Dacă mai veniți cu tricourile astea, vă suspendăm 30 de zile ca parlamentari... România este într-un risc foarte mare. După Revoluție l-am avut pe Iliescu care ne-a furat 20 de ani, acum suntem în situația absurdă în care un condamnat care vrea să scape de pușcărie vrea să ne fure din nou viitorul...

Mergem ca țară într-o direcție de dictatură de tip Erdogan, dar ceea ce e frustrant e că la noi nu e o chestiune, să spunem, de religie sau de viziune economică mai conservatoare, sau ca în Ungaria de control absolut al puterii, dar făcând și dezvoltare de infrastructură sau de țară. Nu, la noi este o chestiune strict de furat, discutăm cum niște condamnați penal vor să scape de sancțiunea legii și să creezi un mecanism ca să furi bani publici în continuare. Nu există nici măcar un beneficiu alternativ, ceea ce este revoltător", a explicat Dan Barna.

Potrivit președintelui USR, României i s-a furat 1 an și jumătate de dezvoltare pentru că Puterea s-a concentrat doar pe legile justiției, "ca să scape Dragnea de condamnare".

"Viorica Dăncilă a acceptat să facă tot ce îi cere Dragnea. Primii doi prim-miniști ai PSD nu au vrut și nu au acceptat să facă tot ce le-a cerut Dragnea. Acum, toți miniștrii din Guvern sunt purtătorii de interese ale lui Liviu Dragnea. Ne facem de râs, nu am văzut niciodată demnitari ai statului român atât de incompetenți. E clar pentru toată lumea că premierul are o pălărie mult mai mare decât poate să ducă. Toată lumea știe că România nu are un prim-ministru, ne aflăm în logica incompetenței crase, avem un prim-ministru decorativ, iar țara nu funcționează", a mai spus Dan Barna.