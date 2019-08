Dan Barna: "Prin numirea lui Gîrbovan PSD va relua eforturile de a-şi subordona Justiţia"

Președintele USR îi cere lui Klaus Iohannis să nu accepte numirea Danei Gîrbovan în funcția de ministru al Justiției, pentru că, în opinia sa, această decizie reprezintă "un semnal extrem de îngrijorător că PSD va relua eforturile de a-şi subordona Justiţia".

Preşedintele USR, Dan Barna, afirmă că desemnarea de către PSD a Danei Gîrbovan în Guvern reprezintă "un semnal extrem de îngrijorător că PSD va relua eforturile de a-şi subordona Justiţia".

"Îi cer preşedintelui Iohannis să nu accepte această numire şi să folosească toate pârghiile pe care funcţia prezidenţială i le oferă pentru a se asigura că PSD nu va reuşi să-şi subordoneze Justiţia", scrie Barna pe Facebook.

Liderul USR afirmă că, în şedinţa de vineri, PSD şi-a desemnat "miniştrii cu numerele 72, 73 şi 74", precizând că social-democraţii au ajuns la 74 de miniştri în trei ani.

"Au ajuns la 74 de miniştri de trei ani. Dintre cei trei, doamna Gîrbovan, propunerea pentru Justiţie, iese în evidenţă. A fost unul dintre cei mai vocali susţinători ai 'reformei' iniţiate de Dragnea şi Iordache în Justiţie, în favoarea penalilor din politică", susţine Dan Barna.

Cu ce ar vrea Gîrbovan să înceapă la minister?

”Am fost contactata de doamna premier Viorica Dancila cu propunerea de a prelua Ministerul Justitiei, mai ales pentru a actiona, in limitele competentei, in vederea combaterii criminalitatii organizate si a traficului de persoane.

Am acceptat de principiu propunerea, cu conditia de a-mi fi asigurata independenta deplina in exercitarea mandatului si, de asemenea, ca Presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu. Am solicitat acest lucru pentru ca nu doresc ca ministerul sa devina subiect de dispute politice si electorale intre palate, ci discutiile publice sa fie pe gasirea de solutii pentru problemele din justitie.

Pe langa problema traficului de persoane si a criminalitatii, justitia are probleme recurente ce nu au fost solutionate, cum sunt cele legate de resursele umane si infrastructura sau de supraaglomerarea instantelor si parchetelor, probleme de prea mult timp neglijate.

Sunt deschisa sa colaborez, in ipoteza in care Presedintele e de acord cu numirea, atat cu toti factorii decizionali, cat si cu toti cei interesati, pentru a avea o justitie independenta, eficienta si respectata in Romania, astfel incat cetateanul sa vada ca drepturile si libertatile sale sunt respectate si protejate”, e mesajul Danei Gârbovan.