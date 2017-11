Dan Barna, noul preşedinte USR, planuri pentru Nicuşor Dan şi Dacian Cioloş

Dan Barna, noul preşedinte USR, a declarat într-un interviu pentru hotnews.ro, că Nicuşor Dan ar trebui să se întoarcă în USR, pentru a-şi pregăti candidatura la Primăria Capitalei, iar Dacian Cioloş ar fi susţinut de USR pentru funcţia de premier.

"Eu vreau cumva sa iesim din logica asta de ONG cu parlamentari, ca aici mi se pare ca am stat o perioada, si vreau sa intram intr-o logica a unui partid politic cu obiective politice clare. Nicusor Dan ar trebui sa vina in USR sau sa se alature USR-ului tocmai pentru a pregati in mod coerent si organizat candidatura domniei sale pentru Primaria Capitalei. Faptul ca noi am reusit sa ramanem coagulati, sa avem un congres, sa alegem o noua conducere ¬ colegii mei au decis sa-mi acorde mie aceasta incredere ¬ e un semn ca USR se va stabiliza si va continua sa fie partidul de opozitie reala", a spus Barna.

Despre varianta Ciolos-premier sustinut de USR, şeful USR a punctat: "Fara indoiala, Dacian Ciolos este o optiune profesionala si decenta pentru Romania, cu calitati dovedite in mandatul pe care l-a avut si l-am sustine cu toata increderea in situatia in care se va ajunge la o majoritate sau la vreo varianta prin care sa poata veni o astfel de guvernare".