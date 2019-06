Dan Barna, despre posibilitatea formării unui guvern non-PSD

Preşedintele USR, Dan Barna, a precizat marţi, la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis, că moţiunea de cenzură va fi depusă săptămâna viitoare.

"Am încercat să analizăm şi calendarul posibil în perioada următoare şi am discutat şi pe marginea moţiunii de cenzură, pe care opoziţia o va depune săptămâna viitoare, cel mai probabil. Şi am analizat diverse scenarii pentru viitor, din perspectiva aceasta, a posibilităţii ca moţiunea să treacă", a spus Barna.

Dan Barna a mai spus că orice guvern non-PSD este greu să funcționeze eficient, în contextul în care PSD și ALDE au majoritate parlamentară, însă îl va susține, dacă va respecta condițiile impuse de USR.

„Este foarte greu pentru orice guvern non-PSD să funcționeze eficient pentru România cu această majoritate parlamentară. De aceea alegerile anticipate, după alegerile prezidențiale, sunt, din punctul nostru de vedere, o necesitate pentru România, pentru că orice altă necesitate nu face decât să ne mai țină încă 6 luni captivi unei majorități parlamentare, care nu mai funcționează demult în logica de legiuitor pentru România (...) Orice variantă non-PSD de guvern care și-ar asuma aceste obiective pe care USR le are pe agenda publică îl vom susține la nivel parlamentar”, a precizat Barna.