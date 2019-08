Dan Antonescu a desființat afirmațiile avocatului familiei Luizei: "La câte cercetări a participat?"

Expertul criminolog Dan Antonescu a comentat la Realitatea TV cazul crimelor de la Caracal. El a combătut vehement afirmațiile avocatului familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani ucisă de inculpatul Gheorghe Dincă.

Totul a plecat de la faptul că Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata sechestrată și ucisă de inculpatul Gheorghe Dincă, a afirmat că are dubii cu privire la osemintele găsite de anchetatori în pădurea de lângă Caracal. Pop a precizat că "am suspiciunea că aceste probe au fost puse foarte recent acolo".

Dan Antonescu i-a dat replica, în direct la Realitatea TV.

"Nu vreau sa intru polemica, dar l-am auzit pe domnul avocat facand afirmatii referitoare la modul in care lucreaza acei anchetatori, fie ca vorbim despre ofiterii judiciari, fie ca vorbim despre cei criminalisti. Nu mai vorbesc despre afirmatia referitoare la plantarea unor probe.

Exista cel putin 2-3 variante pentru a explica acea chestie pe care a observat-o dumnealui, cum ca dupa cate ploi au fost, acea cenusa nu mai avea ce sa caute acolo. Noi luam de bun ce spune un criminal care pana acum a tot plimbat anchetatorii si in sfarsit a reusit sa fie convins sa arate unde a aruncat ramasitele pamantesti ale uneia dintre fete sau ale mai multor fete", a început Dan Antonescu discursul de la Realitatea TV.

Apoi a continuat: "Nu, acele probe puteau fi aduse acolo chiar in ziua cand si-a dat seama ca politia este pe urmele lui, adica in ziua in care a surprins-o pe Alexandra dand telefon la Politie.

Dupa aceea, eu cred ca este incorect sa pui la indoiala, sa vorbesti intr-un anumit fel despre niste oameni care au sute, poate mii de cazuri rezolvate in 15-20 ani de lucru in domeniul infractiunilor de mare violenta. Sunt oameni cu foarte multa experienta si sa vii sa critici... Stau si ma intreb, la cate cercetari ale locului crimei a participat dumnealui, de stie atat de bine?".

Și a încheiat: "A mai fost o afirmatie cum ca se incearca inducerea ideii ca este vorba doar despre doua victime, apoi anchetatorii vor inchide dosarul. Nu este corect. Nu poti sa le faci proces de intentie unor oameni care si-au dedicat viata acestei meserii. Oamenii acestia lucreaza zi si noapte, sambata si duminica, nu au beneficiat de zile libere".