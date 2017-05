Dan Andronic: SIPA, un Disneyland al dosarelor

Jurnalistul Dan Andronic a declarat, în direct la Realitatea TV, că arhivele SIPA erau un fel de Disneyland al dosarelor și că ceea ce s-a întâmplat acolo constituie infracțiune.

"Nu este numai un raport, sunt și oameni cu care am stat de vorbă. Am pus lucrurile cap la cap pentru a avea o imagine corectă, extrasele din rapor la care am avut acces. Când ți se spune că hardisk-urile SIPA au fost rescrise și nu se poate identifica ordinul ministrului Macovei în acest sens, când ți se spune că dosarele au fost înmânate Monicăi Macovei, când ți se spune clar că documentele purtau ștersături, adnotări de mână, ce poți să mai spui? Danileț a făcut parte dintr-o comisie în care trebuia să inventarieze dosarele și să le repartizeze ori la Arhivele Naționale, ori la SRI. Niciuni din obiective nu a fost îndeplinit", a spus Andronic.

Jurnalistul a continuat susținând că "ce s-a întâmplat acolo constituie infracțiune. Era și un xerox acolo. Pe contorul acelui xerox erau mii de documente copiate. Era un fel de Disneyland al dosarelor".

Dan Andronic a susținut, luni, într-un articol publicat în EVZ, că arhiva SIPA ar fi fost copiată în timp ce era inventariată de comisia desemnată de Monica Macovei, comisie formată din judecătorul Cristi Danileţ şi procurorul DNA Paul Dumitriu.