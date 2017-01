Dan Andronic: Petardele de sfârşit de an ale lui Sebastian Ghiţă. Urmează bombele?

Sebastian Ghiță a început să arunce cu grenade mediatice dinaintea Anului Nou. Departe de mâna lungă a procurorului DNA Negulescu care s-a lăsat înregistrat, amenințându-l. A vorbit, din nou, despre relațiile oculte dintre generalii SRI și șefa DNA, plus CIA, de această dată cu mult mai multe amănunte, cu nume de oameni și locuri de întâlnire. Am văzut două episoade din ceva ce se anunță a fi cea mai lungă confesiune a unui om care a fost în măruntaiele Sistemului. Sau ale Binomului, cum îi place lui Ion Cristoiu să spună.

”Pe doamna Kovesi am cunoscut-o in sediile SRI. La K2, la K4 si la T14. Acolo ne intâlneam de minimum două ori pe săptămana încă din anul 2010. Și a durat aceasta serie de întâlniri până in anul 2014. Realitatea e că poate sute de astfel de întâlniri au existat in acești ani. La unele dintre întâlniri erau prezenti doar generalul Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi si un șef al stației CIA din România. Primul pe care l-am cunoscut in prezenta doamnei Kovesi si a domnului Coldea a fost domnul Karl Schwab, fostul sef al doamnei Kovesi. Iar al doilea este Eric Easley, poate actualul sef al doamnei Kovesi”.

Sediile SRI la care face referire Sebastian Ghiță sunt case de protocol preluate din patrimoniul RAPPS. K2 și K4 înseamnă în jargonul admnistrativ Kalinin 2 și Kalinin 4, respectiv vechea adresă a acestora, pe bulevardul Kalinin, actualul Mircea Eliade, în cartierul Primăverii, la numerele 2 și 4. T14 are aceeași explicație, numai că este vorba de strada Turgheniev, care nu și-a schimbat numele până azi, în același cartier, foarte aproape de reședința Președintelui României. Acestea sunt locurile de chermeză la care face referire Sebastian Ghiță.

Citeşte continuarea pe evz.ro