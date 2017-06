Andronic, noi dezvăluiri despre fugarul Ghiță: Prima întâlnire a fost un șoc. Nu l-am recunoscut

Dan Andronic povestește în EVZ că prima întâlnire cu Sebastian Ghiță a fost un mic șoc. ,,Eram lângă un magazin central din Belgrad, care chiar așa se numea - Beograd- îl așteptam și nici nu l-am recunoscut când a ajuns lângă mine'', povestește Andronic.

,,Am plecat pe jos, un drum lung, am traversat parcul central al orașului și am ajuns pe niște străduțe cu blocuri mici și case. Mă așteptam la un restaurant somptuos, gen Casa di David...Când colo era un mic restaurant de pește, cu o terasă de 7-8 mese pe trotuar. Cam ca acelea din Centrul Vechi din București. Se numea PESCATORE, era dedicat preparatelor din pește și nu era frecventat decât de localnici. Când am ajuns noi acolo, deși era ora prânzului, nu era nimeni. Părea un loc bun unde să mânânci dacă nu vrei să fii văzut. Am întrebat dacă l-a ales la întâmplare, sau venea des aici.

Mi-a spus că a stat de vorbă cu fratele lui vreo 4 ore, după care au ieșit să mânânce. Crezi că aveai filaj, l-am întrebat. Cred că aveam deja o grămadă de oameni pe urme... Am intrat, m-am așezat la masa la care a stat când a fost reținut și l-am rugat să-mi facă o poză. A venit un chelner imediat să ne întrebe dacă vrem ceva, am spus că nu și am plecat. Era același chelner care îi servise în noaptea de 13-14 aprilie 2017, noaptea reținerii, scrie Dan Andronic.

,,S-a uitat lung la el, ca la o figură pe care o știa de undeva, dar n-a dat semn că știe cine e. Nu l-a recunoscut, ceea ce m-a convins că nu numai mie mi s-a părut că Sebastian Ghiță arată cu totul altfel.Reținerea lui n-a fost așa cum s-a povestit prin presa de la București, alimentată cu diverse versiuni de către autoritățile române. Am încercat să pun cap la cap ceea ce mi-au povestit avocații, amintirile lui și parte din informațiile oficiale.

Totul s-a petrecut în noaptea de 13-14 aprilie 2017, în jurul orei 22.30, ora Belgradului. Fratele său era cel urmărit, fusese dat în consemn la graniță, a aterizat la Istanbul pe 13 aprilie, a închiriat o mașină și a plecat spre Serbia.

A avut filaj de la Interpol de cum a intrat în mașină, pentru că așa bănuiam, exista un grup de persoane care imediat de ieșeau din țară, erau luate în colimator. Iar fratele lui Sebastian Ghiță era pe primul loc.

Nu știu cum au comunicat cei doi frați, dacă era prima întâlnire, dar cert este că s-au văzut în casa în care locuia Sebastian Ghiță ăn Belgrad, iar după ce au discutat câteva ore s-au dus să mânânce.

Au mers 10-15 minute pe jos, au ales un restaurant la întâmplare. Erau deja luați în supraveghere de polițiști(...)Imediat cum s-a așezat la masă, unul dintre polițiștii în civil i-a făcut o poză cu telefonul și a trimis-o spre identificare și confirmare(...)Vreo 20 de polițiști cu veste pe care scria INTERPOL au dat năvală, le-au cerut actele și i-au reținut. Știți deja că avea acte false de student sloven, pe numele de ALEKSANDAR IVANOVIC.

