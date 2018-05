Dan Andronic, ironic, pe Facebook: "Da, recunosc. Sunt acoperit"

Dan Andronic a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care precizează, ironic, că după o noapte de somn, recunoaşte că este acoperit. "La SIE și SRI. Puțin la Interne, dar cunosc și la Armată", a scris acesta.

Redăm, în continuare, postarea:

"După o noapte de nesomn, m-am hotărât să recunosc: sunt acoperit. La SIE și SRI. Puțin la Interne, dar cunosc și la Armată. Mai mult, trebuie să știți că Operațiunea "Noi suntem Statul", serialul publicat de mine în "Evenimentul Zilei", este rodul unei operațiuni discrete a serviciilor secrete din România, 50 la sută SRI, 25 la sută SIE, 10 la sută DGIA, restul ANPC .

Ei mi-au dat informațiile, ba chiar mi-au scris unele materiale, aveau informații bune, umblam doar la stil. La unele, autorul era Coldea. Săracu' era obișnuit să secretizeze toate articolele, de-mi lua o săptămână să-l conving să scoată cei doi de zero din titlu. Pentru că așa apar anchetele în presă. Am condus rețeaua de acoperiți în presă, mare parte din ei angajați la Hotnews, Digi24, ziare.com, dar am oameni peste tot. Majoritatea au ajuns șefi. Îi recunoști după mașina de la Automobile Bavaria. Cu nea Mitică Dumbravă beau cafeaua de două ori pe săptămână. Ne certăm, în georgiană, doar de la fotbal, când vine vorba de cine a jucat mai bine în câmpul tactic. Nu ne luăm de la Protocoale și Kovesi. Acolo avem aceeași părere. Uneori vine și Predoiu. Care din ei? Nici noi nu mai știm... Mă opresc aici. Urmează noi dezvăluiri.

P.S. Ca să răspund eu public unei întrebări pusă de fostul meu angajat și admirator, Mălin Bot, vă pot spune că Sabin Borcan, pe vremea când era la redactor-șef la România Liberă mă suna, îmi trimitea materiale, mă ruga să-l ajut pe "inculpatul" Alexander Adamescu în lupta cu DNA. Nu mă mira, știam că funcționează pe principiul "Pupă-l în Bot și papă-i tot!". Pardon, bot... Dacă nu-și aduce aminte, pot să-i ajut memoria cu lucruri concrete... Concluzia: Borcan (nu este un joc de cuvinte, așa îl cheamă, doar își zice Sabin Orcan) este doar un farsor, ahtiat după bani și total lipsit de caracter! Mirel Curea poate să mai adauge câte ceva", a scris Dan Andronic.