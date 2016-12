Dan Andronic: PSD va declanșa procedura de suspendare a președintelui

Coaliția PSD-ALDE ar putea declanșa procedura de suspendare a președintelui după refuzul lui Klaus Iohannis legat de nominalizarea lui Sevil Shhaideh la postul de premier, potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul Dan Andronic la Realitatea TV.

"Nu am fost surprins de decizia președintelui Iohannis. Am prevăzut, se intrase pe o direcție care ducea aici. Din informațiile pe care le am, se va declanșa procedura de suspendare a președintelui. S-a intrat într-o situație pe care Constituția nu a prevăzut-o. Cred că se va ajunge la declanșarea procedurii de suspendare a președintelui Klaus Iohannis", a declarat Dan Andronic la Realitatea TV.

Potrivit lui Andronic, președintele Iohannis putea da explicații măcar într-o discuție privată cu Liviu Dragnea, ca să nu se ajungă la o exacerbare a conflictului politic.

"PSD a făcut o propunere și Iohannis a refuzat-o, nu a respins-o. Nu este doar o diferență lingvistică. Nu l-aș sfătui pe Dragnea să înceapă procedura de suspendare, dar cred că la asta se va ajunge.

Potrivit lui Andronic, în cazul în care se va dori evitarea crizei politice, PSD ar putea merge cu o altă nominalizare, inclusiv cu propunerea Liviu Dragnea pentru poziția de premier:

"Dar în cealaltă variantă, a confruntării, se va ajunge la suspendarea președintelui. PSD a precizat că va face o singură propunere și nu va reveni cu alta", a explicat Andronic.