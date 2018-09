Damian Hill, actor australian de succes, a murit la doar 42 de ani, în urma unor probleme de sănătate.

Bărbatul a jucat în filme importante, precum PAWNO şi West of Sunshine. Damian Hill a avut roluri de referinţă şi în producţiile "The Leftovers", "Nowhere Boys" şi T"he Death and Life of Otto Bloom", "Winners & Losers", "Rush" şi "McLeod's Daughters".

Damian Hill a lăsat în urmă două fiice şi doi fii.