Daea, anunţ de ultimă oră: "Mă gândesc la multe, dar la asta nu! Deocamdată!"

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a infirmai ipoteza că ar avea de gând să plafoneze preţurile pentru alimentele de bază, pe modelul deja aplicat de guvern în cazul gazelor naturale. Şeful Agiriculturii şi-a lăsat însă şi porţită de scăpare, precizând că "deocamdată" nu ia în calcul o asemenea variantă.

"Nu am în vedere plafonarea preţurilor la produse alimentare. Am văzut şi eu o asemenea interpretare şi am citit-o şi eu în presă. Trebuie să fim foarte atenţi şi foarte echilibraţi. Trebuie să punem în aplicare prevederile legale pe care le avem, să le urmărim", a spus Petre Daea, citat de Agerpres.

"Mă gândesc la multe, dar la asta nu, deocamdată".

Pe de altă partea, Daea nici n-a confirmat, dar nici n-a infirmat informaţia că ar ar fi solicitat Consiliului Concurenţei o analiză a evoluţiei preţurilor de pe piaţă.

Recent, site-ul G4Media a scris că Ministerul Agriculturii ar analiza măsurile luate de alte state, cum ar fi Franţa, pentru limitarea creşterii exagerate a preţurilor unor produse de bază.