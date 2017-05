Dacian Cioloş şi upgrade-ul la CLASA BUSINESS. Noua practică printre politicieni - VIDEO

A apărut o nouă practică printre politicieni. Dincolo de camerele de luat vederi, modestia şi populismul îi părăsesc. Iar suprizele apar unde ne aşteptăm mai puţin. Protagonistul ultimei păţanii este Dacian Cioloş. Dacă în septembrie anul trecut, fostul premier era fotografiat înghesuindu-se la clasa economic înt-un avion cu destinaţia Munchen, recent el pare să-şi fi schimbat preferinţele.





"Merg în coloana care se formează la semafor. În rest mă descurc aşa cum se descurcă şi ceilalţi", spunea Dacian Cioloş.



Dacian Cioloş se descurc aparent mai bine acum decât în octombrie 2016 când acorda acest interviu jurnaliştilor de la Hotnews. Atât de bine că ajunge să călătorească gratis cu avionul, la clasa Business.



"Îţi trimit acest mail pentru că am o rugăminte. Ţinând cont că avem 3 pasageri foarte importanţi, ne poţi ajuta cu un upgrade la clasa business, în limita locurilor disponibile? "

Asta cere unei agenţii persoana care se ocupă de rezervările zborurilor fostului premier. Nu acelaşi lucru se întâmpla pe vremea când Dacian Cioloş era şeful executivului. În septembrie anul trecut zbura spre Germania la clasa economic pentru a participa la o vizită oficială. La urcarea în avion, a fost chiar invitat de o stewardesă să ia loc la clasa Business, însă Cioloş ar fi refuzat şi şi-a făcut loc printre ceilalţi pasageri pentru a se aşeza lângă şeful Cancelariei sale, Dragoş Tudorache. Moda s-a răspândit rapid printre tehnocraţi. Şi fostul ministru al Justiţiei, Raluca Prună a fost surprinsă tot la economic în timpul mandatului.



Practica transformării rezervărilor de zbor nu este nouă. Companiile aeriene pot lua astfel de decizii în anumite situaţii excepţionale, nu neapărat la cererea clientului.



Consultantul în turism Ciprian Enea explică: "Din experienţa pe care o am, nu exclud aceasta practică, acum în ce condiţii şi cum hotărăsc ei, asta nu mai ştiu, dar se poate. Sunt situaţii în care operatorii în turism spun "Sunt operatorul cutare, reprezint compania cutare" şi atunci rămâne la aprecierea celui care face check in în functie de numărul de locuri, dar în special pe distanţele scurte. Diferenţa e că ai scaunul puţin mai mare şi ţi se dă în plus un sortiment de tărie, un sortiment de coniac, whiskey".



Dacian Cioloş nu a putut fi contactat pentru a comenta situaţia.