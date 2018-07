Dacian Cioloș rupe tăcerea despre zvonurile divorțului său

Dacian Cioloș a decis să pună capăt speculațiilor legate de divorțul său de Valerie Cioloș Villemin.

Într-o postare pe Facebook, fostul premier a decis să pună capăt speculațiilor.

"Am râs, ca orice om normal la cap când am auzit că vocile din capul comunicatorilor PSD/ALDE au “descoperit” că sunt fiul vitreg al lui Soros. Am crezut că e greu să mi se mai inventeze calomnii asemănătoare, că limita dezinformării a fost atinsă. Se pare că m-am înșelat.