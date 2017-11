Dacian Cioloș, la proteste: S-a ajuns la o limită!

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premierul Dacian Cioloș a fost prezent, duminică seara, la protestul din București, el afirmând cu acest prilej că i s-a părut important să vină la manifestație pentru că "se ajunge la o limită".

Întrebat ce l-a determinat să se alăture protestatarilor, Dacian Cioloş a răspuns: "Platforma România 100 a participat la proteste şi la începutul anului şi am crezut că acum e important să fiu şi eu aici, pentru că se ajunge la o limită. A trecut un an de guvernare cu potenţial de creştere economică foarte important... Nu putem construi bunăstare în România dacă nu avem un soclu solid de onestitate, de cinste şi asta înseamnă că justiţia trebuie să-şi facă treaba", a spus Dacian Cioloș.

"Am zis că e important să fiu și eu aici pentru că se ajunge la o limită. A trecut aproape un an de guvernare cu potențial de creștere economică foarte important. Cred că am ratat foarte multe momente în acest an tocmai datorită impredictibilității și degringoladei în decizie și, mai mult, atitudinea asta față de justiție nu face decât să slăbească și încrederea celor care pot investi în economie,în România, să o facă", a declarat Cioloș.

El a subliniat că nu se poate construi bunăstare în România fără "un soclu solid de onestitate, de cinste".

"Asta înseamnă că justiția trebuie să-și facă treaba", a adăugat fostul premier.

Acesta a arătat că România trece printr-o perioadă fastă din punct de vedere economic.

"Am impresia că ne jucăm cu șansa asta a României acum tocmai creând impredictibilitate. (...) Nu ne putem juca cu viitorul României prin astfel de decizii. Azi anunțăm un lucru, mâine revenim, anunțăm altceva. E vorba totuși de oameni care guvernează țara și care transmit semnale și România e percepută după comportamentul lor. Eu cred că trebuie să fie clară direcția pe care o vrem de la România și să facem ceea ce spunem", a punctat Dacian Cioloș.