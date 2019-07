Dacian Cioloș: ”Colegii din USR vorbesc foarte mult de președinție. Noi trebuie să guvernăm”

Președintele PLUS spune că alianța va avea un candidat comun la alegerile prezidențiale. ”Vom avea câte un candidat propus de partea PLUS și de partea USR și apoi vom decide la nivelul alianței care dintre cei doi va candida pentru Președinție și care pentru prim-ministru. Va fi tandem”.

Într-un interviu pentru Hotnews, Dacian Cioloș a declarat că urmează să fie stabilit candidatul Alianței USR-PLUS pentru prezidențiale, decizia fiind luată la nivelul echipelor de negociere și va fi propusă conducerilor celor două partide.

Cioloș le atrage atenția colegilor din alianță că vorbesc prea mult de președinție, pentru că, în opinia sa, guvernarea ar trebui să fie prioritară.

”Vrem să-i convingem și pe colegii din USR, care vorbesc foarte mult de președinție, că noi trebuie să guvernăm România”, a afirmat liderul PLUS.

”Din punctul nostru de vedere, la PLUS, dincolo de candidatul la Președinție, e foarte important să avem o poziționare clară de pe acum privind modul în care ne pregătim să guvernăm România. Eu am spus de când am înființat noi partidul, obiectivul nostru este să ajungem la guvernare în 2020, să putem fi parte a unei majorități politice. Și noi și pentru asta ne pregătim la PLUS și vrem să-i convingem și pe colegii din USR, care vorbesc foarte mult de președinție, că noi trebuie să guvernăm România.

Chiar degeaba am câștiga președinția, dacă nu avem guvernarea, trebuie să fim realiști. Românii așteaptă de la noi să schimbăm lucrurile în România. Un președinte singur nu poate să schimbe lucrurile în România. O majoritate parlamentară și un guvern pot să facă lucrul acesta.



Și atunci preocuparea noastră, la PLUS, dincolo de candidatul la președinție - care este important, evident - , este să ne pregătim pentru guvernare. Și eu, dacă voi intra pentru o candidatură, voi intra cu această idee în spate, că noi, în paralel cu candidatura la Președinție, trebuie să ne pregătim și pentru guvernare și acest tandem trebuie să aibă în minte lucrul acesta”, a mai spus Dacian Cioloș.