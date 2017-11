Dacia secretă pe care comuniştii au fabricat-o pentru Ceauşescu. Au montat-o pe un şasiu de ARO

Fostul dictator Nicolae Ceauşescu urmărea o economie bazată mult pe industria auto. Astfel, conducătorul suprem a dat ordine ca România să exporte cât mai multe autoturisme, inclusiv mărci de teren. GALERIA FOTO

Românii au fabricat astfel de maşini, numai că nu toate au fost produse în serie.

1. Primele automobile cu adevarat destinate mersului in teren accidentat fabricate in Romania au fost cele numite IMS. Au fost modele numite 57 si 59, dupa care cele denumite M461 si M473. Aceste masini fabricate la Campulung erau inspirate dupa modele rusesti, avand ambele punti rigide, cu suspensii pe arcuri lamelare, care erau utilizate atat de armata, cat si de persoane civile.

2. Simultan cu fabricarea IMS-urilor M461, la uzina Rocar din Bucuresti, numita in trecut Tudor Vladimirescu, au inceput sa fie fabricate si cateva modele de microbuze si dube ce utilizau sasiurile si motoarele de IMS. Cu alte cuvinte acestea au fost primele dubite cu tractiune integrala fabricate in Romania. De fapt, si singurele...

3. Incepand cu anul 1972, uzina de la Campulung a luat numele de ARO. Asa au luat nastere noile masini din seria 240, fabricate cu diverse caroserii si diverse motorizari. De-a lungul vremii, acest model construit pana in anii 2000, s-a vandut la export in zeci de mii de exemplare. Spre deosebire de IMS avea doar puntea spate rigida iar arcurile erau elicoidale, conform 4tuning.ro.

4. Pe platforma de ARO 240 au fost realizate cateva tentative de limuzine speciale pentru Ceausescu. Mai exact s-a incercat montarea unor caroserii de Dacie pe sasiuri de ARO, scopul acestora fiind plimbarea pe terenurile de vanatoare a Dictatorului, in mare lux. Din pacate au fost realizate doar cateva astfel de experimente, pentru ca in cele din urma s-au utilizat niste masini speciale ARO, dotate chiar si cu aer conditionat.

5. ARO 10, o masina realizata de catre uzina de la Campulung impreuna cu Dacia, a aparut in anii '80. Erau niste masini de teren usor cu motor de Dacie 1300. Si ARO 10 s-a vandut in diverse caroserii, decapotabila, pick-up sau modificate pentru armata, insa din cauza ca aveau o tabla si mecanica proasta, in zilele noastre au mai supravietuit doar cateva.

6. Pe platforma de ARO 10 au fost construite cateva prototipuri de Dacii si Oltcit-uri. Adica nu s-a facut mare lucru, decat incercarea de a pune caroserii de Dacii si Oltcituri pe sasiul unui ARO 10. Motoarele erau tot de Dacie 1300 sau 1310, iar tractiunea era aceeasi, cu reductor si cuplare manuale.

7. Ultimul automobil cu adevarat 4x4 fabricat in Romania, fara sa mai mentionam celebrele papucuri 4x4 care nu erau tocmai de off-road, a fost si inca este Dacia Duster. Acum se afla la cea de-a doua generatie, care e de fapt un facelift, si se pare ca vom vedea in scurt timp si alte feluri de caroserie decat celebrul SUV pe care il stim cu totii.

Maşinile din GALERIA FOTO sunt ordonate de la 1 la 7