Dacia Duster. Dacia Duster 4X4 Everyone. Cel mai agresiv Duster. Dacia a nimerit-o, de data asta!

Constructorii francezi, în colaborare cu cei români, au ajuns la conclizia că Dacia are nevoie de un model Duster cu aspect agresiv, pentru competiţiile off-road. Aşa a luat naştere Dacia Duster 4X4 Everyone. Galeria Foto.

Dacia Duster 4X4 Everyone, pregatite de uzina pentru competitiile Off-Road din tara, sunt echipate cu motorul 1.5 dCI 110 CP, dar au primit in plus un diferential cu alunecare limitata, puntea spate a fost usor inaltata, iar la interior au fost adaugate structuri metalice pentru protectia echipajelor (rollcage) si centuri de siguranta cu prindere in patru puncte.

Fiecare masină a fost dotata cu un troliu, instrumente de masura a distantelor parcurse si statii radio.

Cum arată Dacia Duster 4X4 Everyone, în Galeria Foto.