Dacia a scos modelul Logan care a UIMIT Europa: acesta este noul Logan SCe, cu 75 CP

Conform detaliilor tehnice, motorul de 1 litru produce 75 cp la o turatie de 6250 rpm si un cuplu de 97 Nm la 3500 rpm, conform 4tuning.ro. Cu alte cuvinte, daca mergi cu o turatie mai joasa de 6250 rpm tu de fapt te bucuri de... mai putini cai. In plus, motorul este unul aspirat, fara un turbo-compresor asa cum are fratele mai mic, dar totusi mai mare, 0.9 TCe care ofera 90 cp. Si are numai 3 cilindri, cu unul in minus fata de motorul pe care il inlocuieste, cel de 1.2 litri care oferea tot 75 cp si un cuplu mai mare de 107 Nm.

