Dacă o bei așa, cafeaua arde grăsimile mai eficient ca orice dietă. Ce să torni în ea

Ce efecte au cafeaua şi ceaiul asupra creierului

Cafeaua consumată în exces poate face mai mult rău decât bine organismului, însă băută cu moderație, poate să prevină o mulțime de boli.

Cu toate acestea, puțini știu că băutura cu care milioane de oameni își încep ziua are și un efect pozitiv asupra menținerii siluetei. Mai mult decât atât, unele cercetări arată că dacă adăugăm câteva ingrediente în cafea în fiecare dimineață, scăpăm de kilogramele în plus mai ușor decât dacă am ține diete drastice.

Ingrediente:

trei sferturi de ceașcă de ulei de cocos

jumătate de ceașcă de miere

o linguriță de scorțișoară

o linguriță de cacao.

Cum se consumă:

Amestecă aceste ingrediente până când obții o compoziție omogenă. Adaugă 1-2 lingurițe din acest amestec în cafeaua proaspăt preparată, în fiecare dimineață.