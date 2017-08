Dacă găsești 100 de lei sub ștergător nu te atinge de ei, cheamă poliția. E mai rău decât crezi

Metoda bancnotei din parbriz nu este noua, dar este noua in Romania. Aceasta metoda de furt se foloseste de obicei in parcarile centrelor comerciale aglomerate, unde masinile sunt parcate unele langa celelalte.

O echipa de 2-3 indivizi asteapta la panda in parcare, de obicei la bordul unor masini cu numere de Bulgaria sau Anglia, numere false sau nedetectabile. In momentul in care pun ochii pe o victima, de obicei femei bine imbracate, instarite, cu masini luxoase si cu o geanta mare, asteapta ca victima sa parcheze masina, dupa care se pun pe asteptare in pozitii cheie.

Unul dintre infractori pune la stergator o bancnota falsa de 100 de lei sau de 50 de lei. O pune astfel incat sa ii sara imediat in ochi soferului care se urca la volan. Soferul, urca in masina, pune geanta pe scaunul din dreapta, dupa care porneste masina. Dar cand vede bancnota din parbriz, se da jos ca sa o ia. In acest timp, un infractor sta ascuns in spatele masinii, si cand femeia se da jos, deschide usa, dupa care se duce pe dupa usa (bancnota fiind pozitionata pe mijloc sa nu o poti lua din masina), infractorul intervine si sustrage poseta femeii, dupa care se face nevazut. Locul stramt si faptul ca odata ce portiera este deschisa hotul este mascat, fac ca metoda sa fie extrem de eficienta.

Nu de putine ori, echipe de talhari mai tupeiste, ajung chiar pana la furtul autoturismului, daca acesta e lasat cu cheia in contact si cu motorul pornit. Cand femeia se da jos ca sa ia bancnota, hotul intra in masina, inchide usa si o blocheaza, dupa care pleaca in tromba. Evident, automobilele ajung la dezmembrat sau sunt vandute in Bulgaria sau Ucraina.

Concluzia? Daca vedeti ca aveti ceva in geam, blocati imediat usile si puneti-va in miscare. Nu va dati jos din masina sub nicio forma si asigurati-va cand plecati ca nu sunteti urmariti. Niciodata nu va fi la stergator o bancnota reala, asa ca nu va faceti iluzii ca o sa va imbogatiti peste noapte!

sursa