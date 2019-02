Dacă ai aceste simptome, multă grijă: ar putea fi cancer pulmonar

Potrivit ultimelor studii, peste 90% din cazurile de cancer la plamani apar in cazul persoanelor care fumeaza. Cu toate acestea si nefumatorii pot fi afectati de aceasta boala, daca stau mult timp in fum de tigara. Din pacate, simptomele cancerului pulmonar apar de cele mai multe ori atunci cand boala este intr-un stadiu avansat si este deja extinsa si spre alte organe.

Cancer la plamani. Simptome

– Lipsa apetitului alimentar este una dintre cele mai intalnite simptome in cazul cancerului la plamani. Pierderea rapida in greutate si lipsa senzatiei de foame trebuie sa traga un semnal de alarma si e necesara o vizita la medic



– Greutatea in a respira, senzatia ca ramai fara aer si presiunea din piept simtita permanent poate sa fie un alt simptom al cancerului pulmonar.







– Oboseala cronica este un alt simptom al cancerului pulmonar, avand in vedere ca plamanii nu mai functioneaza corespunzator si astfel organismul nu mai este oxigenat asa cum trebuie. Mai mult decat atat, oboseala este o urmare a lipsei poftei de foame care duce la o proasta alimentare a organismului.



– Tusea persistenta care nu dispare mai bine de 3 saptamani si se intensifica trebuie sa traga neaparat un semnal de alarma, fiind unul dintre cele mai intalnite simptome ale cancerului la plamani. Tusea in cazul cancerului este insotita de dureri in piept si in acest caz este imperativa o vizita la medic.

