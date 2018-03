Cynthia Nixon din "Totul despre sex" candidează pentru postul de guvernator al statului New York

Cynthia Nixon, star al serialului de televiziune de succes "Totul despre sex/ Sex and the City", a anunţat că va candida la postul de guvernator al statului New York, transmite AFP.

"Iubesc New York-ul, dar oficialii noştri ne-au dezamăgit, suntem, în prezent, statul cu cele mai mari inegalităţi", spune actriţa într-un videoclip publicat pe contul său de pe platforma online Twitter.

Luni, Cynthia Nixon a anunţat că va candida la postul de guvernator de New York, alegerile urmând să aibă loc pe 6 noiembrie, notează Mediafax.ro.

În această înregistrare video, în care interpreta avocatei Miranda Hobbes din serialul "Sex and the City" apare alături de partenera sa de viaţă, activista americană Christine Marinoni, cu care s-a căsătorit în 2012, şi de cei trei copii ai ei, actriţa în vârstă de 51 de ani explică faptul că nu mai suportă "politicienii mai preocupaţi de titlurile din ziare şi de puterea lor decât de soarta" oamenilor.

Militantă pentru drepturile comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali), Cynthia Nixon - premiată cu Emmy, în 2004, pentru rolul din serialul "Sex and the City" - este foarte implicată şi în cauza şcolilor publice şi şi-a exprimat regretul că "jumătate dintre copiii statului New York trăiesc sub limita sărăciei". "Iubesc New York-ul şi nu mi-aş imagina să trăiesc în altă parte, dar lucrurile trebuie să se schimbe", a mai spus Nixon.

Printre candidaţii favoriţi la postul de guvernator al statului New York se numără actualul guvernator democrat Andrew Cuomo, care deţine această funcţie din ianuarie 2011.