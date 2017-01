CV-ul ministrului propus pentru Energie, Toma Petcu, plin de greşeli: "Ân cadru Şcoli Superioare"

Propuşi miniştri, dar cu deficienţe în a scrie corect. Toma-Florin Petcu, deputat ALDE, ministrul propus al Energiei, a publicat pe site-ul Camerei Deputatilor un CV presarat cu greseli. Mai mult, sustine ca poate conduce orice "compartiment din cadrul unei compani (sic!) cu exceptia celui economic". In aceste conditii, se pune problema cum va reusi sa conduca Ministerul Energiei, acesta fiind unul economic, scrie hotnews.ro.

CV-ul lui Petcu abunda in greseli. La "Competente si aptitudini organizatorice", precizeaza ca poate asigura "asigura managementul oricarui compartiment din cadrul unei compani (sic!) cu exceptia celui economic" :) Mai spune ca are "Pregătire militară şi de autoapărare, dobţndite ăn cadru Şcoli Superioare a Jandarmeriei Române de la unitate Roşu".

Un alt exemplu:

"Pot asigura un bun management, sunt un bun profesionist , pot asigura relatii bune cu parteneri externi si interni si deasemenea cu autoritatile locale".

Toma-Florin Petcu (38 de ani), vicepresedinte ALDE, nominalizat pentru functia de ministru al Energiei, se afla la primul sau mandat de deputat, candidand la Giurgiu. Potrivit CV-ului, a detinut mai multe functii in administratia publica. Ultima dintre ele a fost la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in perioada decembrie 2015- mai 2016, in calitate de presedinte.