Cutremur puternic în Mexic

Un seism cu magnitudinea de 6,3 a zguduit vineri clădirile din regiunea Golfului California din Mexic şi i-a făcut pe mulţi dintre locuitorii din nordul acestei ţări să îşi părăsească locuinţele şi să se refugieze pe străzi. Potrivit autorităţilor mexicane, nu au fost raportate deocamdată victime şi pagube materiale, informează Reuters.

U.S. Geological Survey (USGS) a spus că seismul a avut o magnitudine de 6,3, după ce raportase iniţial că aceasta a fost de 6,6. Epicentrul cutremurului s-a aflat la o distanţă de 77 de kilometri nord-est faţă de oraşul Loreto din statul mexican Baja California Sur, a precizat USGS.

"S-a simţit cu adevărat foarte tare", a spus Rosita Ibarra, o mexicancă în vârstă de 34 de ani, angajata unui hotel din Huatabampo, un oraş din statul mexican Sonora. "Sunt încă sub şoc, pentru că eram singură în recepţie şi, dintr-o dată, biroul a început să se mişte, iar eu am fugit din clădire", a relatat ea.

Serviciile federale de urgenţe din Mexic au spus că nu au fost deocamdată raportate victime şi pagube materiale şi au exclus riscul de producere a unui tsunami.

Preşedintele mexican Enrique Pena Nieto a confirmat pe Twitter că nu au fost raportate victime omeneşti.

Miguel Diaz, care lucrează într-un hotel din oraşul Los Mochis din statul Sinaloa, la o distanţă de 166 de kilometri faţă de Huatabampo, a spus că a simţit un cutremur de intensitate slabă şi a văzut că lustrele din clădire au început să se legene.

"Am verificat camerele şi am constatat că totul era în ordine. Slavă Domnului, totul este OK", a declarat el.

Pe 7 septembrie, un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe Richter s-a produs în Mexic şi a provocat moartea a 98 de persoane, lăsând fără locuinţe milioane de oameni în sudul ţării.

în Mexic au murit în total 471 de persoane în urma a trei seisme produse în zilele de 7, 19 şi 23 septembrie, considerate cea mai gravă catastrofă naturală din Mexic după cutremurul din 1985, care a provocat moartea a mii de persoane în capitala ţării.

După tragedia din 1985, reglementările din domeniul construcţiilor au fost întărite, iar autorităţile au implementat un sistem de alertă, bazat de senzori amplasaţi în regiunile de coastă din Mexic.