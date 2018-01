Mai multe curse aeriene anulate din cauza ninsorilor

Compania Lufthansa a decis anularea curselor aeriene operate miercuri pe ruta Sibiu-München și retur din cauza ninsorii și a viscolului.

”Cursa LH1665 Sibiu-München programata pentru plecare astazi la ora 18.25 a fost anulata in urma deciziei comandantului, datorita conditiilor meteorologice. Ca urmare a anularii acestei curse va fi afectata si cursa LH 1666 Munchen-Sibiu programata pentru sosire la ora 00.55, in sensul in care si aceasta va fi anulata”, a anuntat Alexandra Păcurar, purtător de cuvânt al AIS.

Pagaserii care au avut programare la cele doua curse vor fi rerutati pe cursele companiei programate pentru joi, potrivit acelorași surse.

Sibiul se află sub Cod Portocaliu de ninsori si viscol.