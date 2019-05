CURS: Tăriceanu, principalul contracandidat al lui Iohannis în turul doi la prezidențiale

Un sondaj CURS îl indică pe Călin Popescu Tăriceanu ca principal contracandidat al președintelui Klaus Iohannis în cursa pentru Palatul Cotroceni întrun eventual tur doi, informează stiripesurse.ro

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a măsurat în două studii din acest an cum ar sta lucrurile dacă în Turul II ar fi Klaus Werner Iohannis vs. Călin Popescu Tăriceanu și Klaus Werner Iohannis vs. Liviu Nicolae Dragnea.

Studiile au fost efectuate în lunile februarie (13-28 februarie) și aprilie (5 aprilie - 28 aprilie) pe un eșantion de 1500 de persoane, prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, cu o marjă de eroare de 2,5%.

În Februarie într-un tur II între Klaus Werner Iohannis și Călin Popescu Tăriceanu scorul ar fi de 42 la 37, iar Klaus Werner Iohannis vs. Liviu Nicolae Dragnea ar fi de 47 la 24.

Îîn aprilie într-un tur II între Klaus Werner Iohannis și Călin Popescu Tăriceanu scorul ar fi de 42 la 42, iar Klaus Werner Iohannis vs. Liviu Nicolae Dragnea ar fi de 51 la 30.