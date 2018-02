Cura de detoxifiere cu supă. Durează 3 zile!

Cura de detoxifiere. Corpul uman are nevoie de detoxifiere pentru a functiona la capacitate optima. Una dintre cele mai bune metode este cura de detoxifiere cu supa. Aceasta nu doar ca iti curata organismul de toxine, insa ii confera si elemente nutritionale importante.

Supa preparata in casa ajuta la buna functionare a sistemului limfatic, plamanilor, intestinelor, rinichilor, ficatului si pielii. In plus, supele prezentate mai jos imbunatatesc digestia si intaresc sistemul imunitar.



Cum functioneaza cura de detoxifiere cu supa



Cura de detoxifiere cu supa dureaza 1-3 zile. Este de preferat ca la inceput sa se tina cura doar o zi, apoi – peste o luna – sa dureze 3 zile. Pe parcursul unei zile se pot consuma 5-6 castroane cu supa. Pe langa legume, supele trebuie sa contina un mix sanatos de condimente si ierburi. In timpul curei de detoxifiere este recomandat sa bei foarte multa apa pentru a incuraja eliminarea surplusului de apa si a toxinelor din organism.



Cura de detoxifiere. Ce trebuie sa contina supa



Supa detoxifianta are la baza o supa miso, supa de oase sau de legume. Apoi se adauga condimente precum turmeric, ghimbir, chimion, usturoi, scortisoara etc.



Citeste continuarea pe sfatulparintilor.ro.